66-летняя Брижит Макрон провела отпуск с мужем на Средиземном море

66-летняя Брижит Макрон провела летний мини-отпуск в компании 41-летнего супруга. Несмотря на то, что график президента Франции расписан буквально по минутам, ему все-таки удалось побыть наедине с возлюбленной. Еще на прошлой неделе политик провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры прошли в летней резиденции Эммануэля Макрона — форте Брегансон.

Примечательно, что и августовские каникулы супруги решили провести на Средиземном море. Первая леди Франции была замечена в компании возлюбленного на морской прогулке. Пара арендовала катерную лодку вблизи Форт-де-Брегансон. 66-летняя избранница Эммануэля Макрона не решилась снять наложенную лонгету. Незадолго до отдыха супруга французского лидера травмировала руку.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — Брижит старше мужа на двадцать пять лет, — им удалось построить гармоничные отношения. У пары нет общих детей. Однако в одном из интервью Эммануэль признался, что воспринимает наследников жены как своих собственных отпрысков. Политику нравится проводить время с внуками Брижит. Кроме того, французский лидер с особым трепетом относится к своей возлюбленной.