Познер назвал Парфенова самым талантливым российским журналистом на ТВ

Телеведущий признался, что был бы рад совместному с ним проекту, но сейчас это невозможно.

Владимир Познер поделился своим особым мнением, кого он считает самым талантливым российским телевизионщиком. Об этом он написал в своем блоге, отвечая на заданный читателем вопрос, как он оценивает профессионализм Парфенова.

По словам Познера, обычно он предпочитает не обсуждать коллег по цеху, так как, понятное дело, это не корректно. В конкретном же случае мэтр тележурналистики сделал исключение.

По мнению Познера, Парфенов, «возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый – он рожден для этого дела».

Познер также отметил, что высоко ценит профессиональный уровень Парфенова, однако он с ним расходится в некоторых вопросах. Это касается увлеченности Леонида Геннадьевича «бантиками».

По мнению Познера, с ними в передачах перебирать нельзя, иначе публика начнет видеть в них главное. Парфенов не согласен, считая, что без «бантиков» нельзя, ведь они привлекают публику.

Что касается совместных проектов, то Познер с радостью бы на это пошел. Он даже уверен, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст был бы в восторге от такого проекта. Но пока это невозможно по разным причинам.