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Племянница Числова назвала дату и место прощания с артистом

Тело актера кремируют после траурной церемонии в Доме кино.

Племянница Числова назвала дату и место прощания с артистом
Александр Числов. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Названы дата и место прощания с Александром Числовым. Как рассказала племянница актера Светлана Андрианова, проститься с актером можно будет в понедельник, 2 сентября, в Доме кино.

Траурная церемония начнется в 13.00 и продлится около часа. Затем проведут отпевание. В беседе с порталом Teleprogramma.pro родственница артиста уточнила, что его тело будет кремировано, после чего будет решаться вопрос о месте захоронения праха.

«В час будем прощаться с ним. Потом мы едем отпевать его, а потом кремация», – сообщила Светлана.

Напомним, Числова, знакомого зрителям по множеству фильмов и сериалов, не стало 29 августа из-за осложнений пневмонии, ему было 54 года. Актер долгое время злоупотреблял алкоголем, а в последние дни отказался от пищи.

Предположительно, похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище. Именно этого хотел сам Александр, поскольку там покоятся останки его тети. У родных артиста не хватает средств на то, чтобы выкупить место на кладбище. Как отметила племянница, пока никто не помог с этим семье.

С Числовым простятся в Доме кино. Фото: КП/Лариса Кудрявцева
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Племянница Числова назвала дату и место прощания с артистом
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