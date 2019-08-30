Певец Dante лишился миллиона рублей и не смог выпустить клип

Артист заявил, что потерял крупную сумму по вине оператора своего нового проекта.

Певец Dante не смог выпустить клип на свой хит «Адреналин». Как сообщил исполнитель, за случившееся несет ответственность оператор проекта, который «кинул» его на крупную сумму.

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Певец решился на сотрудничество с оператором по имени Алексей из-за его прекрасной репутации. Работая с другими артистами, профессионал добивался прекрасных результатов, поэтому Dante даже не стал подписывать с ним договор.

И сильно пожалел об этом. По словам звезды, заплатив по 300 тысяч рублей за три съемочных дня, он стал ждать уже смонтированного материала, но оператор неожиданно исчез.

«Мы все отсняли, и, когда дело оставалось только за монтажом, Алексей перестал отвечать. Я даже писал сообщения с просьбой вернуть отснятый материал и готов был отдать его на монтаж другим людям, но он совершенно не отвечал», – признался исполнитель.

Между тем готового клипа ждал не только сам Dante и его фанаты. Лейбл, с которым он работает, выставил ему счет за неустойку из-за того, что презентовать ролик на телевидении в срок оказалось невозможно.

«В результате этого отвратительного инцидента сейчас я должен чуть больше миллиона рублей», – говорит певец.

Фамилию оператора Dante решил не называть, поскольку намерен встретиться с ним в суде. А чтобы не огорчать поклонников, он раньше срока представил новую песню «Не перегорим».