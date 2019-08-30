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Разин не исключил, что Шатунов лишится песен «Ласкового мая»

По словам продюсера, творческое будущее его бывшего подопечного под большим вопросом.

Разин не исключил, что Шатунов лишится песен «Ласкового мая»
Юрий Шатунов. Фото: globallookpress.com

Юре Шатунову могут запретить исполнять песни «Ласкового мая». Об этом сообщил Андрей Разин, который владеет правами на без малого три десятка хитов легендарного музыкального коллектива.

Продюсер разместил в Instagram очень эмоциональный пост. Он призвал Шатунова разорвать отношения с его концертным директором Аркадием Кудряшовым, который якобы требует немыслимые деньги за его выступления, а также рассорил его с коллегами, друзьями и самим Разиным.

«Сделал все возможное, чтобы изолировать всю страну от Юры Шатунова… У него никакого творческого будущего больше не будет, потому что никаких песен группы он не сможет петь», – пишет создатель «Ласкового мая».

Разин пригрозил Кудряшову уголовным преследованием за мошенничество, если тот посягнет на хиты коллектива и не заплатит за авторские права. При этом артист отметил, что к Шатунову у него претензий нет.

«Юра Шатунов – мой кум, и мы с ним никогда не ссорились и не ругались. Во всем виноват этот негодяй!» – высказался Андрей Разин.

Андрей Разин нелестно высказался о директоре Шатунова. Фото: globallookpress.com

Напомним, накануне поклонников обеспокоило известие о том, что Юрий отказался гастролировать с группой «Ласковый май» и исполнять хиты коллектива. Но звезда девяностых эту информацию опроверг, пояснив, что никогда не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь».

Портал Teleprogramma.pro связался с самим Аркадием Кудряшовым, но директор предпочел не прояснять ситуацию.

«Я с ним не ругался. Мне это не интересно, я не публичный человек», – сообщил представитель Шатунова нашему корреспонденту.

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Андрей РазинГруппа «Ласковый май»Юра ШатуновЮрий ШатуновЮрий Шатунов последние новости

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Разин не исключил, что Шатунов лишится песен «Ласкового мая»
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