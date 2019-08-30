Эд Ширан мечтает написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

Главную тему к 25-ой картине об агенте 007 Джеймсе Бонде No Time To Die выразил желание написать легендарный певец Эд Ширан. Его менеджер Стюарт Кэмп по этому поводу дал комментарий изданию Music Week.

Выяснилось, что он вместе с Эдом имел честь познакомиться с продюсером бондиниады Барбарой Брокколи. Это знаменательное событие произошло два года назад в Ирландии, в Дублине. И, якобы, еще тогда возникла эта идея, о написании главной темы.

Сотрудничество получило реальную перспективу, когда Дэнни Бойл был назначен режиссером картины о Бонде, так как он хорошо знаком с Шираном. Они вместе трудились в фильме «Вчера». Но случилась незадача, Ширан не сошелся в творческих и прочих вопросах с продюсером, и мастера попросили на выход. Его место занял другой режиссер.

С Шираном пока никто никаких контактов не наводил, хотя певец просто жаждет поучаствовать в новой бондиниане.

А ведь он музыкальный герой, его мировой двухгодичный тур Divide стал самым кассовым в истории. Ширану удалось побить рекорд ирландской рок-группы U2. Они собрали в двухгодичном турне $736,4 млн., а Эд целых $755,6 млн. Кому, как не ему, написать музыку для одного из самых кассовых кинопроектов.