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Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»

Известная журналистка поучаствовала в очередной фотосессии.

Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»
КСЕНИЯ СОБЧАК/GLOBALLOOKPRESS.COM

Пока светские сплетники, журналисты и подписчики в социальной сети Instagram обсуждают грядущую свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, о которой, кстати, почти ничего неизвестно, телеведущая участвует в фотосессиях. Неожиданным кадром с подготовки к одной из них Ксения поделилась в своем аккаунте в Сети.

На селфи, опубликованном в ее ленте, светская львица запечатлена с настоящим «боевым раскрасом». На веки звезды густо нанесены фиолетовые тени. И, судя по выражению лица, как относиться к своему отражению в зеркале не решила и сама Собчак. Ей только и оставалось, что в своем фирменном стиле прокомментировать преображение.

«Фиолетовые тени — выбор не для слабаков», — иронично подписала неоднозначный снимок с неоднозначным образом ведущая.

В тон, заданный Ксенией, стали появляться и комментарии подписчиков светской львицы. Многие отмечают, что вид Собчак стал «ужасный», но он лишь подчеркивает ее эпатажный и скандальный характер.

«Ксения, самоиронии Вам не занимать!» — восхищенно замечает поклонница.

«Все равно чертовка классная! Даже мешок одень и клевая! А все потому….что женщина без комплексов!» — уверена подписчица.

Напомним, портал Teleprogramma.pro сообщал, что финансовые дела Ксении в последнее время идут неважно – накануне свадьбы с режиссером у нее резко упали доходы.

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Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»
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