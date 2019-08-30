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Нино Нинидзе ищет съемную квартиру для себя и сына

Журналисты предположили, что съезжаться с Максимом Виторганом актриса пока не собирается.

Нино Нинидзе ищет съемную квартиру для себя и сына
Нино Нинидзе с сыном. Фото:@ninosha13

Расставшись со своими половинами, известные российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе, по всей видимости, счастливы вместе. Правда, чтобы удостовериться, что звезды все-таки вместе, поклонникам и светским сплетникам пришлось подождать. Больше того, что уже рассказали Максим и Нино о себе, неизвестно.

Однако, накануне журналисты сделали предположение о том, что пара пока съезжаться не собирается. К такому выводу они пришли увидев в сторис Instagram Нино одно объявление. В нем актриса сообщает, что очень ищет двухкомнатную квартиру в Басманном районе для себя и своего сына.

Объявление Нино Нинидзе о поиске жилья. Фото
Объявление Нино Нинидзе о поиске жилья. Фото:@ninosha13

Напомним, пока актриса находится с сыном на отдыхе, который, кстати, она начинала вместе с Виторганом. Однако, вернуться в Москву раньше времени актера заставила работа. А накануне стало известно о том, что Нинидзе серьезно повредила ногу и теперь вынуждена передвигаться с тростью.

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АктрисаМаксим ВиторганНино Нинидзеромансъемная квартира

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Нино Нинидзе ищет съемную квартиру для себя и сына
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