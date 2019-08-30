Нино Нинидзе ищет съемную квартиру для себя и сына

Расставшись со своими половинами, известные российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе, по всей видимости, счастливы вместе. Правда, чтобы удостовериться, что звезды все-таки вместе, поклонникам и светским сплетникам пришлось подождать. Больше того, что уже рассказали Максим и Нино о себе, неизвестно.
Однако, накануне журналисты сделали предположение о том, что пара пока съезжаться не собирается. К такому выводу они пришли увидев в сторис Instagram Нино одно объявление. В нем актриса сообщает, что очень ищет двухкомнатную квартиру в Басманном районе для себя и своего сына.
Напомним, пока актриса находится с сыном на отдыхе, который, кстати, она начинала вместе с Виторганом. Однако, вернуться в Москву раньше времени актера заставила работа. А накануне стало известно о том, что Нинидзе серьезно повредила ногу и теперь вынуждена передвигаться с тростью.