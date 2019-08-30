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«Мама, дорогая!»: опубликован трогательный ролик с Гарри Галкиным

На архивных кадрах мальчик поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения.

«Мама, дорогая!»: опубликован трогательный ролик с Гарри Галкиным
ГАРРИ ГАЛКИН. ФОТО: @ GARRI_GALKIN

Лиза и Гарри Галкины уже, похоже, обогнали по популярности своих звездных родителей – Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Каждый снимок с ними, каждое видео пользуется огромным интересом со стороны инста-аудитории. Новый по публикации, но старый по дате съемки ролик, скорее всего, тоже обречен на успех.

Он появился на фанатской странице Гарри Галкина в Сети. Это трогательное видео поздравления Гарри своей мамы Аллы Пугачевой с днем рождения.

«Мама, дорогая, будь всегда счастливой, будь всегда здоровой, будь всегда красивой», — рассказывает снишок малыш Гарри еще толком не выговаривая слова.

Подписчики на страницу засыпали мальчика комплиментами, параллельно желая всех благ, успехов и, конечно, здоровья самой Алла Борисовне. Некоторые поклонники звездного семейства отмечают, что Гарри растет очень добрым мальчиком.

Напомним, особой активностью в съемках семейного видео славится именно счастливый папа пятилетних близнецов. За это Максима Галкина в Сети называют самым лучшим папой в мире. Например, недавно, он вместе со своими малышами записал уморительный клип на песню «Хочу на море». А позже поклонники смогли понаблюдать, как Лиза и Гарри изображают пушкинских героев на крыльце родового замка.

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«Мама, дорогая!»: опубликован трогательный ролик с Гарри Галкиным
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