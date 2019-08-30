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После расставания с мужем Лолите потребовалась помощь психотерапевта

Певица призналась, что не может уснуть без снотворного.

После расставания с мужем Лолите потребовалась помощь психотерапевта
ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Расставание со своим мужем Дмитрием Ивановым дается Лолите Милявской нелегко. Когда стало понятно, что их брак уже не спасти, звезда разрыдалась прямо на репетиции на «Новой волне» в Сочи. На фоне переживаемого стресса, певица сильно похудела.

Но, как подчеркивает Лолита в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro, это еще не все напасти. По словам артистки, как многие ее коллеги по цеху и друзья, она не может уснуть без снотворных препаратов. Все это усилилось на фоне переживаемого стресса – теперь певица может не спать сутками.

«Первое, что сделаю, как появится свободное время – пойду к врачу психотерапевту и попрошу каких-нибудь успокоительных капельниц и витаминов», — поделилась планами звезда.

А пока Лолиту поддерживает и успокаивает дочь, предлагая маме еще раз поговорить с Дмитрием. Но вообще, по словам певицы, эту болезненную тему они лишний раз не поднимают.

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После расставания с мужем Лолите потребовалась помощь психотерапевта
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