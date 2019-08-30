После расставания с мужем Лолите потребовалась помощь психотерапевта

Певица призналась, что не может уснуть без снотворного.

Расставание со своим мужем Дмитрием Ивановым дается Лолите Милявской нелегко. Когда стало понятно, что их брак уже не спасти, звезда разрыдалась прямо на репетиции на «Новой волне» в Сочи. На фоне переживаемого стресса, певица сильно похудела.

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Но, как подчеркивает Лолита в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro, это еще не все напасти. По словам артистки, как многие ее коллеги по цеху и друзья, она не может уснуть без снотворных препаратов. Все это усилилось на фоне переживаемого стресса – теперь певица может не спать сутками.

«Первое, что сделаю, как появится свободное время – пойду к врачу психотерапевту и попрошу каких-нибудь успокоительных капельниц и витаминов», — поделилась планами звезда.

А пока Лолиту поддерживает и успокаивает дочь, предлагая маме еще раз поговорить с Дмитрием. Но вообще, по словам певицы, эту болезненную тему они лишний раз не поднимают.