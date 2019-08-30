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Лолита рассказала, зачем обнажила душу перед журналистами

Певица дала пронзительное эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro.

Лолита рассказала, зачем обнажила душу перед журналистами
Лолита Милявская. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LOLITAMILYAVSKAYA/

Лолита честна всегда — в общении со своими поклонниками или журналистами. Но такой пронзительной и откровенной беседы, как в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro, в последнее время еще не было. Певица без стеснения рассказала о себе и своем поведении не самые лицеприятные вещи, и сделала это, как оказалось, намеренно.

Свою откровенность Лолита объяснила тем, что в их отношениях с Дмитрием Ивановым не было грязи, и они специально не принимают никаких коммерческих предложений от телеканалов, чтобы обсудить свою жизнь со всей страной. Но не только это стало причиной того, что звезда заговорила.

«Последний год выдался очень страшным, много моих друзей и знакомых разошлись… Я иногда даже не из-за себя плачу, а из-за друзей, думаю: «И эта пара разошлась, и эта. Там трое детей, там двое…», — вспоминает Лолита.

Артистка отмечает, что вокруг нее уже почти не осталось супружеских пар. Потому, как говорится, ее пример – другим наука. Этим интервью звезда хочет остановить от расставания хоть кого-то и советует парам на грани разрыва пойти к психологу и поработать отношения. По словам Лолиты беда ее брака заключалась в том, что они не работали над своими отношениями. То, что их не устраивало друг в друге, копилось 10 лет брака, но обсуждать проблемы пара не стремилась, убегая от проблем. Между тем, им надо было идти к специалисту и честно говорить о личном, чтобы сохранить семью.

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Лолита рассказала, зачем обнажила душу перед журналистами
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