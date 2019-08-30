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После расставания с мужем талия Лолиты уменьшилась на 14 сантиметров

Сейчас певица старается сохранить вес.

После расставания с мужем талия Лолиты уменьшилась на 14 сантиметров
ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ/GLOBALLOOKPRESS.COM

Отвлекая на «любимые» коммунальные разборки, собирая урожай в «месте силы», на даче в Болгарии, Лолита мужественно переживала и до сих пор переживает болезненный разрыв с мужем Дмитрием Ивановым. Однако, стресс дает о себе знать: по ночам звезда «строчит» супругу, который уже обзавелся новой возлюбленной, «ужасные» сообщения, и худеет. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramm.pro.

Лолита признается, что модельер Дмитрий Гуляев на одной из последних примерок сообщил ей, что певица похудела в талии аж на 14 сантиметров. Причина, как отмечает певица, одна – развод. Так отреагировала на потрясение нервная система артистки

Этот приятный момент в преображении звезды дополняется еще и тем, что теперь визажистам работать с певицей куда проще, чем раньше. Лолита подчеркивает, что теперь она старается сохранить вес, хотя до тренажерного зала ноги е пока не донесли.

Напомним, накануне на репетиции на «Новой волне» в Сочи любимица миллионов россиян разрыдалась. Тогда всем стало понятно, что брак певицы уже не спасти.

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После расставания с мужем талия Лолиты уменьшилась на 14 сантиметров
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