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В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед

29 августа актрисе исполнилось 37 лет.

В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Марина Александрова – из тех российских звезд, кто абсолютно не стесняется показываться на публике и социальных сетях без макияжа. Внешность актрисы это позволяет делать совершенно спокойно, выглядя при этом молоденькой девушкой. А между тем, 29 августа Марине Александровой исполнилось 37 лет.

В свой день рождения звезда опубликовала праздничный пост, в котором рассказала, что подарок, который она рассчитывала получить от близких в 80 лет, ей преподнесли уже сейчас.

«Когда мне будет 80, я буду жить у моря и подвозить внуков до клубов на красном мопеде», — сказала я мужу. «Зачем ждать», — ответил муж и подарил мопед, — тренируйся на детях, вози их в школу!», — пересказывает разговор с супругом актриса.

Из всего этого Марина заключила, что лучший мужчина находится рядом с ней, мечты надо формулировать точно, а на красном велосипеде на снимке – это она. Так что актриса просит пропускать ее, особенно в 80 лет.

В комментариях актрису с праздником поздравили и поделились пожеланиями многочисленные коллеги: Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Светлана Ходченкова и многие другие.

Марина Александрова на красном мопеде. Фото
Марина Александрова. Фото: @ mar_alexandrova

Напомним, звезда фильмов о Екатерине II замужем за режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает двух детей. Летом 2012 года у них родился сын Андрей, а дочери Екатерине осенью исполнится четыре.

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В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед
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