У родственников Числова нет денег на похороны артиста

Любимец зрителей или телезрителей Александр Числов часто снимался с кино, собрав в своей фильмографии больше 250 фильмов. Правда, все это были звездными, но все же эпизодами, за которые актер получал немного. Потому скромные гонорары и «двушка» в Алтуфьево, доставшаяся «звезде эпизода» после расселения общежития, все главное богатство Числова.

Теперь же оказывается, что с похоронами Александра могут возникнуть большие проблемы. Как рассказал кр.ru, друг Александра Денис Сердюков, у родственников артиста просто нет денег на его погребение. Потому что всех родственников – только старенькая мама со скромной пенсией, которой ритуальные траты не потянуть.

Сердюков отмечает, что Александр Числов высказывался о том, как должны быть организованы его собственные похороны. Актер хотел, чтобы его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети. Сердюков также выразил надежду, что по поводу места на кладбище похлопочут в Гильдии киноактера, а деньгами помогут тележурналисты. На это, судя по похоронам Цывиной, нужно 400-500 тысяч рублей.

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Напомним, Александр Числов умер накануне, 29 августа. Причиной смерти стали осложнения после запущенной пневмонии.