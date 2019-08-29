Рита Ора приехала на «Новую волну» в розовом пиджаке-смокинге

Корреспондент Teleprogramma.pro стал свидетелем этого события в Сочи.

Знаменитая британская певица и актриса Рита Ора приехала в Сочи, где выступит в качестве специального гостя «Новой волны».

Звезда появилась на мероприятии в удлиненном розовом пиджаке-смокинге с черными лацканами. Она была в прекрасном настроении, улыбалась и радостно всех приветствовала. Знаменитость сопровождали телохранители.

Рита Ора прибыла для выступления на закрытии конкурса «Новая волна» в Сочи в Олимпийском парке. Она уже приезжала в Россию пять лет назад, когда давала концерт на сцене московского «Главсlub Green Concert».

Певица получила известность, когда приняла участие в проекте «Би-би-си», где была одной из участниц в отборе на конкурс «Евровидение 2009» от Великобритании.

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Помимо записей песен и концертов, у Риты Оры еще остается время на телевидение, она является ведущей известного шоу «Топ-модель по-американски». Последние два года звезда встречалась с музыкальным продюсером Эндрю Уоттом, но рассталась ним. Теперь, говорят, она увлечена другим Эндрю — актером Гарфилдом.