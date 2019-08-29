Перед новым театральным сезоном Ирина Муравьева похудела

В Малом театре состоялся традиционный сбор труппы перед началом нового сезона. Художественный руководитель Юрий Соломин попросил почтить минутой молчания память ушедших из жизни коллег: народной артистки СССР Элины Быстрицкой, актеров Нелли Корниенко и Анатолия Торопова…

В новом сезоне зрителей ожидают новые постановки — спектакль, посвященный юбилею со дня окончания Великой Отечественной войны, а также «Красавец-мужчина» Александра Островского, «Варвары» Максима Горького.

Порадуют театралов и премьеры «Физиков» Фридриха Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, которые поставит известный итальянский режиссер Стефано де Лука.

Среди известных актеров на сбор труппы пришли Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко.

Ирина Муравьева похудела за лето и находится в прекрасной физической форме. Знаменитость вспомнила времена перестройки, когда в столице были неспокойные времена. «А заходишь в этот театр, спокойно, как в детстве. Той жизни будто нет. Там особый мир», — приводит слова Муравьевой «СтарХит».