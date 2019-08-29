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Невеста Козловского удивила романтичным образом

32-летняя Ольга Зуева сфотографировалась в кружевном платье на американском курорте в Хэмптонсе.

Невеста Козловского удивила романтичным образом
https://www.instagram.com/_olyazueva/

Кажется, теперь мы знаем ответ, как Ольге Зуевой удалось влюбить в себя звезду «Духless». Девушка не только невероятно красива, но и очень мила. Модель доказала это в очередной фотосессии у Атлантического океана.

Романтики моменту придал закат. Ведь Зуева позировала на песчаном пляже на фоне разноцветного неба. Образ также оказался подстать моменту: воздушное нежно-розовое платье с кружевами и сандали.

Удивительно и то, что на девушке не оказалось ни грамма косметики. А потому Ольга на фото показалась еще милее и естественнее. Избранница актера не стала подписывать снимок, а лишь поставила эмодзи в форме сердечек.

Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек — актер Данила Козловский. Молодые люди встречаются уже три года. Однако официально расписываться не торопятся. Ведь звезда экрана уже был женат и теперь относится к браку с некоторым предубеждением.

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Данила КозловскийОльга Зуева

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Невеста Козловского удивила романтичным образом
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