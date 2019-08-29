НОВОСТИ

Наргиз заявила, что находится в состоянии «перерождения»

В YouТube-шоу «А поговорить?» 48-летняя певица призналась, что давно не чувствовала себя такой окрыленной.

Наргиз заявила, что находится в состоянии «перерождения»
https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Поклонники сильно переживают за уход певицы из продюсерского центра Фадеева. Ведь с лейблом исполнительница сотрудничала почти пять лет.

Однако сама звезда шоу «Голос» заметила, что давно не чувствовала себя такой счастливой. Более того, девушка призналась, что у нее началась новая жизнь.

«У меня сейчас состояние такое окрыленное, перерождение происходит, — рассказала она. — На самом деле у меня было много жизней. Первое перерождение случилось, когда я переехала в 95-м из Пакестана в Америку. Второе с моим приходом на проект «Голос». И третье и самое большое сейчас, когда я задышала полной грудью».

Певица добавила, что ничуть не сожалеет о том, что так произошло. Более того, этот момент, уверена Наргиз, назревал давно. И случился в самое подходящее время.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ФадеевНаргизНаргиз иПрограмма "А поговорить?"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наргиз заявила, что находится в состоянии «перерождения»
Интересно?
Поделись с друзьями: