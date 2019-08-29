Наргиз заявила, что находится в состоянии «перерождения»

В YouТube-шоу «А поговорить?» 48-летняя певица призналась, что давно не чувствовала себя такой окрыленной.

Поклонники сильно переживают за уход певицы из продюсерского центра Фадеева. Ведь с лейблом исполнительница сотрудничала почти пять лет.

Однако сама звезда шоу «Голос» заметила, что давно не чувствовала себя такой счастливой. Более того, девушка призналась, что у нее началась новая жизнь.

«У меня сейчас состояние такое окрыленное, перерождение происходит, — рассказала она. — На самом деле у меня было много жизней. Первое перерождение случилось, когда я переехала в 95-м из Пакестана в Америку. Второе с моим приходом на проект «Голос». И третье и самое большое сейчас, когда я задышала полной грудью».

Певица добавила, что ничуть не сожалеет о том, что так произошло. Более того, этот момент, уверена Наргиз, назревал давно. И случился в самое подходящее время.