Александр Васильев поделился эмоциями от замка в Керьё

Историк моды хорошо знает Францию, у него здесь есть собственный домик.

Александр Васильев опубликовал в Instagram фотографии, сделанные во французском замке в Керьё. На них видна подготовка к его выставке Invitation au Bal, которая будет посвящена модам эпохи Наполеона III — роскошные платья на фоне старинных интерьеров.

Замок на протяжении столетий принадлежит знатному испанскому роду герцогов и графов д’Алькантара, с семьей которых Васильев, по его признанию, дружит на протяжении последних 35 лет. Эта дружба началась, еще в 80-е годы, когда их дочь Стефани была его ученицей в Парижской школе моды Esmod, где он преподавал, был профессором отделения истории моды.

Замок был заложен в 853 году Карлом Лысым для защиты региона от набега Норманнов. Но потом, периодически захватывался неприятелями — немецкими феодалами, испанцами, которые во время осады его полностью разрушили. В начале XIX века он был вновь отстроен на старинном фундаменте и стал славиться своими балами, концертами и королевской охотой.

Потом он вновь переходил к врагам, последние из которых здесь были во время второй мировой войны…

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В этом замке в прошлом уже проводились две выставки коллекции Александра Васильева.