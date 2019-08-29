Стас Садальский признался, что у него недостаточно денег

Станислав Садальский многие годы остается успешным и востребованным артистом. Но, как признался актер, ему все-таки не хватает доходов, которые приносит сценическая деятельность.
Эту проблему шоумен попробовал решить необычным способом, обратившись за советом к поклонникам в Instagram. Как сообщил Садальский, однажды актриса Татьяна Орлова поделилась с ним секретом привлечения финансов, благодаря которому ей удалось разбогатеть. Для этого нужно всего лишь не держать в кошельке помятые банкноты, а положить туда бумажный доллар, свернутый особенным образом.
«И деньги потекут рекой. А есть ли у вас какие-то приметы на деньги, последнее время очень нужны излишки», – пишет Станислав.
Некоторые подписчики с готовностью ответили на вопрос, поделившись со звездой самыми разнообразными советами. При этом многие отметили, что лучше всего от недостатка средств помогает упорная работа, другие же заявили, что тоже носят доллар в кошельке.
«У меня одна примета – пахать как конь, по-другому, увы, деньги не идут», «Примета одна – работать», «А лучше на двух работах! Примета – деньги будут», «Работать на двух-трех работах», – высказались комментаторы.
Напомним, Станиславу Садальскому исполнилось 68 лет. Актер не скрывает, что он доволен прожитыми годами, так как в его возрасте уже «можно все», сообщал портал Teleprogramma.pro.