«Думала, что умираю»: Наргиз рассказала о работе по 24 часа в сутки

После ухода из продюсерского центра Максима Фадеева певица раскрыла правду о гастролях. Как оказалось, здоровье звезды «Голоса» сильно пошатнулось из-за постоянных переработок. А, чтобы отыграть концерт, приходилось возить с собой целый чемодан лекарств.

«У меня был постоянный бронхит, болело горло, — призналась артистка. — Были моменты, когда я шипела. Ко мне вызывались фониаторы. А как-то один из них взглянул на мои связки и сказал, что в жизни не видел таких потрепанных».

Состояние артистки с каждым новом концертом становилось все хуже.

«В какой-то момент я сошла со сцены и мне казалось, что я умираю, — продолжила исполнительница. — При этом у меня не было болей специфических. Поняла по состоянию эмоциональному и физическому, что больше не выдержу».

На тот момент все гастроли певицы отменились, а она сама легла на 10-дневное обследование в больницу, где у нее обнаружили сразу несколько заболеваний, перешедших в хроническую форму.

Теперь же Наргиз не намерена так сильно уставать. Певица сообщила о скором выходе нового трека, а также гастролях по Европе, где будет чередовать работу и отдых.