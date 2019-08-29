«Царевна-лягушка и Иван-царевич»: Билан и Рудковская сделали «сказочный» снимок

Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram стильное фото в компании с Димой Биланом. Снимок сделан за кулисами конкурса «Новая волна», который проходит на берегу Черного моря в Сочи.

Парочка восседает на ящике с реквизитом: на Яне — роскошное золотистое платье из прозрачной ткани, которая не скрывает стройных ног светской львицы. У линии декольте наряд красиво задрапирован. Сногсшибательный артистичный образ дополняют полусапожки на высоком каблуке, тонкое ожерелье под горло, браслет и серьги.

Билан оделся во все белое. Рубашка на заклепках с воротником-стойкой открывает шоколадный загар певца и множество цепочек на груди. К белым джинсам певец подобрал белые стильные кроссовки. На руке у певца виден браслет в виде фенечки. Обращает на себя внимание новая стрижка Билана. У корней волосы выкрашены в темный цвет, а к кончикам выбелены в платину.

В подписи Рудковская назвала себя Царевной-лягушкой, а Билана — Иваном-царевичем.

Интересно, что у продюсера и певца разные подходы к стилю и вещам. Если Яна предпочитает исключительно дорогие брендовые наряды и аксессуары, то Билан не раз признавался в том, что может легко одеться в секонд-хэнде иди в недорогом магазине, просто потому что у него есть чутье к вещам, он видит качественный экземпляр, и к тому же не любит переплачивать.