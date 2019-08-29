В парке «Зарядье» установят самый большой в Москве орган

«Короля инструментов» доставят спецрейсом из Франции к февралю следующего года.

Парк, раскинувшийся под стенами Кремля два года назад, благоустраивается с каждым месяцем. В зеленый оазис в центре столицы приходят уже не только туристы, но и москвичи.

Ведь помимо уникальной коллекции растений в «Зарядье» — аттракционы с использованием мультимедийных технологий. Так, например, «Полет над Москвой» предлагает воспарить над столицей, находясь при этом в самом обычном кресле…

Новый же подарок, который ожидает парк, придется по душе любителям музыки. На пресс-конференции, прошедшей 29 августа, сообщили, что в концертном зале «Зарядье» вот-вот появится самый большой орган Москвы и один из крупнейших в Европе.

Планируется, что инструмент попадет в столицу из Франции и будет изготовлен местной фирмой Mühleisen.

«Это будет целое действо с участием симфонического оркестра, оперных певцов и артистов балета, – описала перспективы директор концертного зала Ольга Жукова.

К слову, «король инструментов» появится в парке к февралю следующего года.