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Лазарев заявил, что не будет помогать в карьере племяннице

Певец убежден, что в шоу-бизнесе можно надеяться только на собственные силы.

Лазарев заявил, что не будет помогать в карьере племяннице
Сергей Лазарев/instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев откровенно признался, что не намерен составлять протекцию в шоу-бизнесе племяннице Алине. Как рассказал певец, девочка с юных лет сама прокладывает себе путь на эстраду.

В детский ансамбль «Непоседы» Алина когда-то попала без его поддержки, самостоятельно пришла на кастинг и выдержала конкурс. Сейчас ей уже 15 лет.

По словам ее звездного дяди, через год она будет выбирать, кем ей стать, какую профессию выбрать. Возможно, это будет связано с эфиром, она окончила курсы радиоведущих.

Интересно, что и сам Сергей Лазарев начинал свой звездный путь с «Непосед», потом были победы на разных конкурсах, в том числе и на «Новой волне», где теперь он стал членом жюри.

«У меня тоже не было никакого блата в шоу-бизнесе. К тому же я давно понял, что ориентироваться нужно только на свои собственные силы», — сказал Лазарев «Дни.ру».

И еще добавил, что в шоу-бизнесе ни на кого надеяться нельзя. Он теперь это знает точно.

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звезды шоу-бизнесаПевецСергей Лазарев

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Лазарев заявил, что не будет помогать в карьере племяннице
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