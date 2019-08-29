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Борис Моисеев смирился с жизнью обычного пенсионера

О том, как живет известный певец, порталу Teleprogramma.pro рассказал его представитель.

Борис Моисеев смирился с жизнью обычного пенсионера
Борис Моисеев. Фото: globallookpress.com

В 52 года у Бориса Моисеева произошел инсульт. Артист сумел выкарабкаться из тяжелого состояния, но на большой сцене больше не выступает. Накануне в прессе распространились сообщения, что артиста настигла новая беда. Якобы его парализовало, он погряз в бедности и вынужден распродавать свои квартиры и ценные вещи.

Портал Teleprogramma.pro связался с директором исполнителя Сергеем Горохом. Как рассказал представитель Моисеева, со здоровьем у него все в порядке, насколько это возможно. При этом певцу не приходится сводить концы с концами, он не продает недвижимость и остается владельцем апартаментов в российской столице, Болгарии и Юрмале.

По словам Гороха, сейчас 65-летний Моисеев живет нормальной жизнью обычного пенсионера. Он уже смирился с тем, что из-за недуга его жизнь изменилась раз и навсегда, и понемногу продолжает заниматься творчеством.

Исполнитель поддерживает хорошие отношения с родными. Правда, все они в настоящее время живут за рубежом, но Моисееву регулярно звонит брат, приезжает племянница. Такжее за ним присматривает помощница по хозяйству.

«У Бориса работает домработница, и я его посещаю день через день. Ему готовят, убирают, с ним всегда есть кто-то 24 часа в сутки», – рассказал Сергей Горох.

Борис Моисеев больше не дает концертов. Фото: globallookpress.com
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Борис МоисеевинсультПевецреабилитация после инсульта

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Борис Моисеев смирился с жизнью обычного пенсионера
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