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Умер звезда фильма «Игрушка» Мишель Омон

Французского актера не стало на 83-м году жизни.

Умер звезда фильма «Игрушка» Мишель Омон
«Paris - Manhattan», 2012

Голубоглазого француза с очаровательной улыбкой мы будем помнить по его фильмам «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон». Мишель Омон умел рассмешить зрителей одним взглядом и обожал комедии.

«А как же их не любить? Смех продлевает жизнь», — говорил он. Актера не стало в четверг, 29 августа. Трёхкратному номинанту на премию «Сезар» было 82 года.

Актер скончался в собственной квартире. Информацию о его смерть подтвердила агент. Соболезнования близким и друзьям высказала и близкая подруга Омона, художница по костюмам Паскаль Борде.

За свою карьеру актёр снялся более чем в 150 фильмах. Его знает каждый француз, несмотря на то, что он в основном играл роли второго плана.

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Мишель Омон

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Умер звезда фильма «Игрушка» Мишель Омон
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