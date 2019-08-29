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Семенович похвасталась новой прической и цветом волос

Певица объяснила, почему всегда носит только длинные волосы.

Семенович похвасталась новой прической и цветом волос
Анна Семенович/instagram.com/ann_semenovich/

На странице Анны Семенович в Instagram появилось новое видео, на котором 39-летняя артистка предстала во всем блеске своей зрелой красоты.

Ролик Анна сняла на одной из московских улиц на выходе из салона красоты, где ей сделали новую прическу. Анне осветлили волосы и красиво их уложили, открыв высокий лоб. «Мне всегда нравились длинные здоровые красивые волосы. Поэтому я всегда ношу только длинные волосы. Мне кажется, я прекрасна», — без тени сомнения в своей неотразимости комментирует образ певица.

В комментарии она объяснила, почему на протяжении многих лет не расстается с локонами. По словам Семенович, длинные, ухоженные волосы — это очень сексуально. Подтвердить ее слова она призвала подписчиков-мужчин. Те не заставили себя долго ждать:  «Анечка, ты — огонь», «Ваши волосы всегда привлекают внимание», «С короткими волосами вас и представить невозможно».

Если длину волос Семенович меняла не часто, то с цветом экспериментов было немало. Но в одном певица оставалась себе верна. Все выбранные ею оттенки характеризует яркость тона. Семенович примеряла на себя образ рыжей бестии, золотистой блондинки, шатенки. Для последнего преображения Анна выбрала оттенок платиновый блонд, состоящего из нескольких оттенков, плавно меняющихся от корней к кончикам.

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Анна СеменовичПевицаприческа

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Семенович похвасталась новой прической и цветом волос
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