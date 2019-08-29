Лоза поддержал Киркорова в его несдержанности на «Новой волне»

Юрий Лоза высказал свое компетентное мнение по поводу скандала, который возник в связи с несдержанностью выражений Филиппа Киркорова на «Новой волне».

Напомним, все случилось во время репетиции премьерной песни «Лунный гость». Когда пришло время ее «попробовать» на сцене, выяснилось, что технические работники ушли на обед. И король поп-музыки не сдержал эмоций, ведь, по его словам, композиция Алексея Романова на стихи Михаила Гуцериева ждала своего часа почти три года, все было продумано до мелочей. И тут такая обидная техническая накладка…

Юрий Лоза в интервью НСН сказал, что нужно знать про историю конфликта, про взаимоотношения и договоренности. Ведь все надеются, что стороны будут выполнять свои обязательства. А если этого не случается, то люди ведут себя по-разному.

Для наглядности Лоза предложил представить, что вам целый год обещали дать деньги, вы приехали, их не отдали. Кто этому будет радоваться?

«Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали. Поставьте себя на его место!» — сказал Юрий Лоза.