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Похудевшая Волочкова раскрыла новый секрет стройной фигуры

Балерина заявила, что находится в идеальной физической форме.

Похудевшая Волочкова раскрыла новый секрет стройной фигуры
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова призналась, что считает свою фигуру идеальной. Как сообщила балерина, которая в последнее время сильно похудела, она, наконец, пришла в совершенную физическую форму.

Правда, по словам артистки, она почти полностью отказалась от еды, чтобы оставаться подтянутой. В Instagram Анастасия раскрыла новый секрет стройности, заявив, что в течение дня питалась только сырыми яйцами и интенсивно тренировалась.

«Четыре сырых перепелиных яйца, днем одно сырое куриное домашнее и перед сном второе. И мне хватило энергии позитива и любви», – прокомментировала Анастасия свой новый снимок в соцсети.

На фото балерина красуется перед зеркалом в собственной ванной, одетая только в обтягивающее боди. Между тем, многим поклонникам показалось, что она выглядит слишком уж исхудавшей.

«Настя, ты и так стройна, не надо тебе худеть», «Анастасия! Это не стройность и не форма! Вы сухая и абсолютно непривлекательны!», «Больше не нужно, Настя!», «Мне кажется, что у Анастасии комплексы по поводу внешности», – высказались фанаты в блоге Волочковой.

Фото: Instagram@volochkova_art

Напомним, недавно звезда побывала на отдыхе в Греции. Публикуя кадры из отпуска, знаменитость рассказала, что питается только листьями салата. А накануне Анастасия сообщила, что сбросила еще два килограмма.

А что думаете вы о фигуре Анастасии Волочковой?

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InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостипохудение

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Похудевшая Волочкова раскрыла новый секрет стройной фигуры
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