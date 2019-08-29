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«Локомотив» заплатит Дмитрию Тарасову 12 тысяч евро

По решению суда футбольный клуб обязан выплатить спортсмену сумму, которая покроет половину расходов на операцию и лечение ноги.

«Локомотив» заплатит Дмитрию Тарасову 12 тысяч евро
"Локомотив" заплатит Тарасову 12 тысяч евро ФОТО: Global Look Press

Футбольный клуб «Локомотив» заплатит Дмитрию Тарасову крупную сумму денег. Это станет компенсацией за травму, которую футболист получил во время матчей.

В «Локомотиве» Тарасов играл 9 лет. Во время последнего матча игрок получил травму, но врачи клуба необходимости в операции не увидели. При этом специалисты одной из римских клиник настояли на хирургическом лечении, операция была выполнена около двух месяцев назад. В этом же учреждении Тарасов проходил и реабилитацию после хирургического вмешательства.

За процедуру спортсмен заплатил из своего кармана, она обошлась ему в 10 тысяч евро. Еще 13 тысяч евро пришлось заплатить за восстановление.

Администрация «Локомотива» не торопилась компенсировать затраты своего игрока и это стало последней каплей — Тарасов обратился в суд. Решение было вынесено в пользу истца, теперь клуб обязан в течение месяца выплатить всю сумму.

К сегодняшнему дню спортсмен полностью восстановился после операции и готов к поиску новой работы, как в европейских, так и в российских футбольных командах. Тарасову уже предлагали играть в зарубежных клубах, но вопрос был снят из-за травмы, пишет сайт Актуальные новости.

 

 

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Дмитрий Тарасов

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«Локомотив» заплатит Дмитрию Тарасову 12 тысяч евро
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