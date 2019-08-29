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Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце родового замка

Дети скоротали время с дочкой Кристины Орбакайте.

Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце родового замка
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

5-летние сын и дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто проводят время со своей племянницей, 7-летней Клавдией, дочерью Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. Судя по многочисленным фото ребят, они сдружились и хорошо, не ссорясь, общаются друг с другом.

На фото, появившемся в Сети, веселая троица собралась вместе на крылечке замка в деревне Грязи. Лиза и Клавдия сидят рядом, положив ладошки под подбородки, прямо как пушкинские героини из сказки о Царе Салтане. С ними рядом — богатырь Гарри. Брат и сестра одеты по-осеннему. На Лизе —  голубая уютная курточка с капюшоном, розовые прямые брюки из велюра и белая бейсболка. Обута девочка в удобные голубые лоферы на рифленой подошве.

На Гарри — красная спортивная курточка со светло-желтыми вставками на рукавах, синие широкие джинсы и черная футболка с изображением игрока в рэгби. Одна Клавдия не успела расстаться с летом. Девочка снята в одной красной футболке с коротким рукавом с принтом на груди, черных обтягивающих брюках и белых кроссовках. Волосы у малышки собраны назад и украшены розово-голубой заколкой.

Этим летом Гарри, Лиза и Клавдия отдыхали в Юрмале, но в разное время. Брат с сестрой побывали на Рижском взморье с родителями в июле, а Клава приехала в Латвию в августе вместе с мамой Кристиной.

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Гарри ГалкинКлавдия ЗемцоваЛиза Галкина

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Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце родового замка
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