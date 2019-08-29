Сын Анфисы Чеховой пойдет в школу с углубленным английским

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова опубликовала фото с 7-летним сыном Соломоном, сделанное на прогулке. Мальчик снят в прозрачной маске, защищающей лицо во время одной из активных игр.

Анфиса не оставила комментарий и не объяснила, чем именно занимается мальчик, надев маску. Модный Соломон появился на фото в зеркальной курточке-безрукавке, накинутой на белый джемпер в полоску. На Анфисе наряд в английскую клетку.

Недавно актриса побывала в Лондоне, наверняка вещь приобретена недавно в Британии.

В нынешнем году малыш Соломон был на каникулах в Грузии, у родни отца, актера Гурама Баблишвили. Пока ребенок отдыхал, Анфиса прикупила ему одежду для школы, рюкзак, тетради.

По словам Анфисы, мальчик пойдет в обычную хорошую государственную школу с углубленным изучением английского языка. «Там ускоренная программа — он будет учиться не четыре года в начальных классах, а три — программу за первый и второй класс дети пройдут за один год», — рассказала ведущая порталу Teleprogramma.pro.