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Наргиз об отношениях Фадеева и Серябкиной: «Будет так, как сказала она, и никак по-другому»

Закирова рассказала подробности взаимоотношений бывшего продюсера с одной из своих подопечных.

Наргиз об отношениях Фадеева и Серябкиной: «Будет так, как сказала она, и никак по-другому»
Наргиз/instagram.com/nargizzakirova_official/

Композитор и продюсер Максим Фадеев несколько недель назад разорвал контракт с одной из своих подопечных, певицей Наргиз Закировой. В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Наргиз раскрыла всю подноготную события, оказавшегося скандальным. Главной злодейкой возглавляемого Фадеевым лейбла Наргиз видит бывшую солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину. В интервью Наргиз намекнула на сексуальную зависимость Фадеева от Ольги и призналась, что все и вся в продюсерском центре зависят от мнения Ольги.

«Будет так, как сказала она, и никак по-другому. Макс — очень ведомый, порой, как ребенок. Поэтому, так скажем, его ближайшее окружение делает все, чтобы выкурить из центра артистов, которые более-менее что-то из себя представляют», — заявила Закирова.

По словам Наргиз, полноценная работа в лейбле ведется только вокруг Серябкиной. Тех, кто талантливее, красивее или попросту моложе, выживают. Как заявила Закирова, Юлия Савичева не сама ушла от Фадеева, а ее выжили. Так же ушла и другая певица Кристина Кошелева.

Однажды из-за Серябкиной Наргиз лишилась клипа на песню «Нелюбимая дочь». Закирова хотела создать красивый клип без рекламы, но ее попросили включить  мобильный телефон. Наргиз отказалась. В результате ей отказали в съемках, сославшись на то, что у лейбла нет денег на съемки ролика. «Но захожу в Instagram и вижу, что Максим опубликовал пост о новом клипе MOLLY. В ролике она едет на «Феррари», никакой рекламы нет», — рассказала Наргиз.

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Тэги:

Максим ФадеевНаргиз ЗакироваОльга Серябкина

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Наргиз об отношениях Фадеева и Серябкиной: «Будет так, как сказала она, и никак по-другому»
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