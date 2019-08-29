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Филипп Киркоров нарядился в кролика на «Новой волне»

На светской вечеринке звездный артист и его дети примерили меховые шапки с огромными ушами.

Филипп Киркоров нарядился в кролика на «Новой волне»
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

На «Новой волне» в Сочи звезды отечественного шоу-бизнеса не только работают, но и находят время поразвлечься. Особенно забавным оказалось одно из мероприятий музыкального конкурса, на котором все гости нарядились в кроликов, надев меховые шапки с большими кроличьими ушами из черного и розового меха.

Присутствовал на вечеринке и Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией. На распространившихся в Сети снимках звездное семейство в смешных головных уборах позирует фотографам, а на лице короля эстрады сияет ослепительная улыбка.

На одной из фотографий рядом с Киркоровым запечатлен бизнесмен и промоутер, а также владелец сети магазинов по укреплению семьи Максимиллиан Лапин – бывший бойфренд Елены Берковой. В свое время пара устроила себе романтический отпуск в Таиланде, что весьма удивило поклонников, поскольку в то время звезда фильмов для взрослых переживала разрыв с актером Андреем Стояновым.

Филипп Киркоров и Максимиллиан Лапин позируют перед камерами на «Новой волне». Фото: пресс-служба Елены Берковой

Напомним, в марте Елена объявила, что выходит замуж в шестой раз. Избранником артистки стал филантроп и миллиардер Александр Путинцев. Тогда, как сообщал портал Teleprogramma.pro, актриса заявила, что это замужество станет для нее последним.

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Филипп Киркоров нарядился в кролика на «Новой волне»
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