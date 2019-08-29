Михаил Ефремов сыграл трех «Ангелов Чарли» в новом трейлере

Над 55-летним актером подшутил Youtube-блоггер и выложил необычный ролик в сеть.

Новость о съемках ремейка картины МакДжи, «Ангелы Чарли», с Михаилом Ефремовым в главной роли стала сюрпризом для всех. Тем не менее, в трейлере, который в четверг появился в Сети, Михаил Олегович предстает в образе очаровательных шпионок.

Конечно, ни в какой картине Ефремов не снимался. А ролик — шутка пользователя под ником Andrew Chaushesku. Автор использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в видео любой портрет.

Что же, парню однозначно удалось всех позабавить. Ведь девушки с лицом российского актера наряжаются в красивые платья, танцуют и даже вышибают с ноги двери в роскошном отеле.

Остается только надеяться, что актера это не обидело и улыбнуло ничуть не меньше.

Напомним, что уже в ноябре выйдет настоящий ремейк голивудской картины. В фильме режиссера Элизабет Бэнкс снялись актрисы Наоми Скотт, Кристен Стюарт, Элла Балинска.