У Федора Бондарчука и Евгения Миронова украли телефоны

Мобильники звезд присвоил себе неизвестный парень во время съемок программы «Кино в деталях».

Съемки очередного выпуска программы о новинках кино закончились весьма неприятно как для ведущего Федора Бондарчука, так и его гостя.

Пока режиссер брал интервью у звезды фильма «Время первых» Евгения Миронова, неизвестный молодой человек зашел на площадку. Его внимание и привлекли два новеньких мобильных телефона. Тот, долго не раздумывая, присвоил себе оба. Позже выяснилось, что гаджеты принадлежали Бондарчуку и Миронову, сообщает Telegram-канал Baza.

Федор Сергеевич первым вышел из кадра и заметил пропажу iPhone XS, следом мобильника спохватился и Миронов.

На площадку вызвали полицейских. Тогда-то в ходе опроса очевидцев и выяснилось, что на площадку по гостевому пропуску прошел никому не знакомый молодой человек и в спешке покинул павильон. К слову, Евгений Миронов не стал ждать разбирательств и покинул съемки без гаджета, сославшись на нехватку времени.