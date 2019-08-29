Рудковская и Билан исполнили медленный танец на «Новой волне»

Яна Рудковская и Дима Билан не скрывают, что их связывают не только профессиональные, но и крепкие дружеские отношения. В числе других российских знаменитостей продюсер и певец приехали в Сочи на конкурс «Новая волна», где поработали, а заодно весело провели время на светских вечеринках.

больше по теме Билан похвастался уловом на рыбалке в Геленджике Певец признался в соцсети, что отлично провел время перед концертом.

Снимками и видео с «Новой волны» Яна активно делится в Instagram. В новом ролике в ее блоге можно увидеть, как на одном из мероприятий конкурса она исполняет с Биланом медленный танец под популярную композицию. В подписи к этим кадрам Рудковская разоткровенничалась об отношениях с исполнителем и другими артистами.

Продюсер напомнила, что с Биланом дружит уже 15 лет, и примерно столько же – с Йосифом Пригожиным и Филиппом Киркоровым.

«Созваниваемся почти каждый день и делимся всегда всем, что у нас происходит! А вы верите в дружбу между между мужчиной и женщиной?» – осведомилась у подписчиков звезда.

В ответ поклонники поделились собственными размышлениями на данную тему, но некоторых комментаторов заинтересовало, как относится к дружбе Билана и Рудковской ее муж Евгений Плющенко.

«Отлично», – коротко ответила Яна на вопрос комментатора.

Отметим, аналогичные чувства испытывает к продюсеру и сам Билан. Недавно артист признался в соцсети, что искренне ее любит и очень дорожит их дружбой.

А что думаете вы об отношениях Яны Рудковской и Димы Билана?