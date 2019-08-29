НОВОСТИ

Рудковская и Билан исполнили медленный танец на «Новой волне»

Супруга Плющенко разоткровенничалась в соцсети о многолетней дружбе с артистом.

Рудковская и Билан исполнили медленный танец на «Новой волне»
Яна Рудковская и Дима Билан. Фото: globallookpress.com

Яна Рудковская и Дима Билан не скрывают, что их связывают не только профессиональные, но и крепкие дружеские отношения. В числе других российских знаменитостей продюсер и певец приехали в Сочи на конкурс «Новая волна», где поработали, а заодно весело провели время на светских вечеринках.

Снимками и видео с «Новой волны» Яна активно делится в Instagram. В новом ролике в ее блоге можно увидеть, как на одном из мероприятий конкурса она исполняет с Биланом медленный танец под популярную композицию. В подписи к этим кадрам Рудковская разоткровенничалась об отношениях с исполнителем и другими артистами.

Продюсер напомнила, что с Биланом дружит уже 15 лет, и примерно столько же – с Йосифом Пригожиным и Филиппом Киркоровым.

«Созваниваемся почти каждый день и делимся всегда всем, что у нас происходит! А вы верите в дружбу между между мужчиной и женщиной?» – осведомилась у подписчиков звезда.

В ответ поклонники поделились собственными размышлениями на данную тему, но некоторых комментаторов заинтересовало, как относится к дружбе Билана и Рудковской ее муж Евгений Плющенко.

«Отлично», – коротко ответила Яна на вопрос комментатора.

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial

Отметим, аналогичные чувства испытывает к продюсеру и сам Билан. Недавно артист признался в соцсети, что искренне ее любит и очень дорожит их дружбой.

А что думаете вы об отношениях Яны Рудковской и Димы Билана?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дима БиланДима Билан последние новостиКонкурс "Новая волна"Яна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений ПлющенкоЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская и Билан исполнили медленный танец на «Новой волне»
Интересно?
Поделись с друзьями: