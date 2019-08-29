В Нью-Йорке 300 танцоров вышли на улицу, чтобы поддержать принца Джорджа

Они наглядно показали телеведущей Ларе Спенсер, что «мальчики тоже танцуют»

Перед студией программы «Доброе утро, Америка!» триста танцоров провели флешмоб в поддержку принца Джорджа, которого обидела ведущая Лара Спенсер.

Она высмеяла наследника британского престола за любовь к урокам балета и тут же получила шквал критики в свой адрес.

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У маленького принца нашлись защитники в самых разных областях. Кто-то высказал свое возмущение в Сети, но были и те, кто не поленился выйти на улицу и показать телеведущей, что «мальчики тоже танцуют» — именно под таким слоганом прошел флешмоб в Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает сайт радио «Комсомольская правда».

Несколько профессиональных танцоров провели открытый урок, а к занятию присоединились мальчишки и девчонки, являющиеся ровесниками Джорджа.

«Я в восторге и очень горжусь тем, что танцевальное сообщество сплотилось», — написал профессиональный танцор Алекс Вонг на своей странице в Instagram.

Ранее пользователи соцсетей упрекнули Кейт Миддлтон и принца Уильяма в мстительности. Причиной послужило то, как герцог и герцогиня Кембриджские поздравили с днём рождения Меган Маркл, пишет сайт argumenti.ru.