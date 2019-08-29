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Представитель Киркорова объяснила конфликт певца и организаторов «Новой волны»

Король российской поп-эстрады нецензурно высказался в адрес работников, отвечающих за проведение конкурса.

Представитель Киркорова объяснила конфликт певца и организаторов «Новой волны»
Филипп Киркоров устроил перепалку на "Новой волне" ФОТО: Global Look Press

Филипп Киркоров не самый сдержанный представитель российской эстрады. На этот раз он повздорил с организаторами «Новой волны».

Перепалка попала на видео и, как следует из ролика, исполнитель имеет большой словарный запас нецензурных выражений.

Все случилось во время репетиции номера, а к премьерам певец относится очень ответственно. Номер сложный в исполнении, и крайне важно было отрепетировать его с включенными камерами, чтобы видеть, какое изображение транслируется на большой экран. Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала данную ситуацию.

«Не все службы были готовы к такому перфекционизму артиста. Готовились несколько месяцев, международная команда. Все должно было быть филигранно. Под горячую руку попали технические службы, от них требовалось больше внимания, а кто-то не вовремя собрался уйти на обед. Организаторы тут не при чем. В итоге все отрепетировали и телевизионная картинка была прекрасная и зрители в зале остались довольны. Номер действительно получился фееричный, потому и переживали, чтобы донести его верно», — рассказала Екатерина Успенская порталу Teleprogramma.pro.

Представительница артиста отметила, что все случившееся — это рабочий процесс, все были настроены на результат, он превзошел себя. В итоге никто не остался в обиде, а о конфликте предпочли забыть.

«Получилась какая-то ошибка во времени. Но все отрепетировано», — комментирует также Пятому каналу Екатерина Успенская.

Ранее Филипп Киркоров в студии телепередачи «Секрет на миллион» откровенно ответил на вопрос о его отношениях с одной из танцовщиц. Он назвал танцовщицу хорошим другом, тренером и отличным собеседником. Приписываемые ему интимные связи селебрити опроверг.

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«Новая волна»Филипп Киркоров

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Представитель Киркорова объяснила конфликт певца и организаторов «Новой волны»
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