Стала известна причина смерти Александра Числова

29 августа в 8:30 утра в Сокольнической больнице №33 ушел из жизни актер Александр Числов. Об этом сайту Teleprogramma.pro сообщил его друг Денис Сердюков, проживающий с ним в одной квартире (снимал комнату). Известно, что смерть наступила из-за обострившейся пневмонии.

По рассказам очевидцев, артист в последние месяцы вел себя не совсем адекватно. Ему казалось, что его хотят отравить и в его пищу кто-то постоянно подбрасывает смертоносные таблетки. Из-за этого актер на 10 дней отказался от приема пищи.

Просьбы родных и друзей лечь в больницу Александр Числов резко отвергал. Повлиять на него смогло только вмешательство телевизионщиков. Напомним, буквально за три дня до смерти о тяжелом состоянии актера в программе Малахова «Прямой эфир» рассказала его племянница Светлана Андрианова. Именно она унаследовала его квартиру. Девушка заверила людей в студии, что помогает своему дяде встать на ноги и не собирается бросать его в беде.

К сожалению, обращение в клинику не смогло исправить ситуацию и вернуть Александру Числову здоровье. По рассказам очевидцев, в последние дни жизни актер уже не мог двигаться и с трудом дышал.

На счету артиста 145 ролей в кино. Он запомнился зрителям по таким картинам, как «Облако-рай», «Дураки умирают по пятницам», «Дело Сухово-Кобылина», «Горячев и другие», «Роковые яйца», «Херомант» и другим.