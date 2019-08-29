На 55-м году жизни умер актер Александр Числов

29 августа в 8.30 утра по Москве в отделении интенсивной реанимации 33 больницы в Сокольниках скончался известный актер Александр Числов. Причина смерти — обострение пневмонии. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал его близкий друг актер Денис Сердюков, который несколько лет снимал у него квартиру.

С ухудшением здоровья Сердюкова госпитализировали 16 августа. Накануне в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым актер Борис Реутов рассказал, что Александр переписал квартиру на свою племянницу Светлану Андрианову и почему-то не хочет в ней находиться. Актер подозревал, что ему кто-то подкладывал в пишу некие препараты, которые сводят его в могилу. Из-за этого он отказался от пищи и 10 дней находился в голодовке, от чего сильно сдал и практически перестал двигаться. Близкие подозревали, что эти мысли у него появились из-за психических проблем.

Борис Реутов рассказывал, что перед гостпитализацией артист выглядел ужасно – плохо дышал, одна нога у него сильно опухла. Позже, в клинике, выяснилось, что это последствия тяжелой пневмонии. Сердюков долго отказывался от госпитализации, поэтому болезнь приобрела крайнюю степень тяжести.

Когда Teleprogramma.pro связалась с Денисом Сердюковым, тот плакал. Он сказал, что печальную весть ему сообщила наследница актера Светлана. На момент публикации, актер еще не встречался с ней и подробности похорон пока не обсуждались.