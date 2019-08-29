Порошина рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей

Многодетная мама Мария Порошина – персона для прессы почти закрытая. В тех редких беседах, на которые звезда все же соглашается, речь идет главным образом о работе. О личной жизни и тем более о детях актриса вообще старается не говорить.

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Однако в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Мария приоткрыла завесу тайны шумной и веселой жизни с уже пятью детьми. Особое место в беседе заняла тема единственного сына — самого младшего ребенка актрисы, семимесячного Андрея.

По словам звезды, главное, чему она научилась за время общения с мальчиком, который родился 11 января этого года, так это спокойствию. А вот в остальном Мария еще не совсем привыкла общаться с Андреем: щебетать с девочками – это одно, а к мальчикам, спокойным, строгим, рассудительным, нужен другой подход.

«Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры до времени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужские обертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то не нравится», — рассказывает актриса.

Девочки брата, конечно, любят и стараются всегда быть на подхвате: помогут, чем могут, посидят с ним и даже покормят. Даже самая старшая дочь Полина, которая уже живет самостоятельной жизнью, при любой возможности приезжает навестить братика, заряжаясь от него позитивной энергией.