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Умерла создательница мультфильма «Муми-тролль и комета»

Художник-постановщик Людмила Танасенко ушла из жизни в 74 года.

Умерла создательница мультфильма «Муми-тролль и комета»
Скриншот мульфильма "Мумий-троль и комета"

Как сообщают «Известия», Людмила Танасенко длительное время болела, за ней присматривала сиделка. Вечером 28 августа ей внезапно стало плохо, к женщине спешно приехала скорая помощь. Однако спасти известного мультипликатора не удалось. На момент смерти Танасенко было 74 года.

На счету известного постановщика более 30 мультфильмов. В их числе легендарные «Большой секрет для маленькой компании», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Муми-троль и комета», «Про щенка», «Падал прошлогодний снег», «Синичкин календарь».

Родилась Танасенко в 1944 году. Ее основные места работы: «Союзмультфильм», «Мульттелефильм», ТО «Экран». Известно, что кроме работы над созданием мультфильмов Танасенко занималась изготовлением авторских украшений, дизайном и педагогикой.

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«Союзмультфильм»детские мультфильмыЛюдмила Танасенкоумерла Людмила Танасенко

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Умерла создательница мультфильма «Муми-тролль и комета»
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