Умерла создательница мультфильма «Муми-тролль и комета»

Как сообщают «Известия», Людмила Танасенко длительное время болела, за ней присматривала сиделка. Вечером 28 августа ей внезапно стало плохо, к женщине спешно приехала скорая помощь. Однако спасти известного мультипликатора не удалось. На момент смерти Танасенко было 74 года.

На счету известного постановщика более 30 мультфильмов. В их числе легендарные «Большой секрет для маленькой компании», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Муми-троль и комета», «Про щенка», «Падал прошлогодний снег», «Синичкин календарь».

Родилась Танасенко в 1944 году. Ее основные места работы: «Союзмультфильм», «Мульттелефильм», ТО «Экран». Известно, что кроме работы над созданием мультфильмов Танасенко занималась изготовлением авторских украшений, дизайном и педагогикой.