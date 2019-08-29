Разин напомнил о судах за незаконное исполнение песен «Ласкового мая»

Примерно месяц назад бессменный продюсер популярной некогда группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram строгий и безапелляционный пост. В нем Разин предупредил об ответственности за использование композиций коллектива без его ведома и согласия.

Похоже, после этого вопросов к продюсеру стало довольно много, некоторые, при этом, засомневались в правомерности подобных заявлений. В ответ на эти замечания и обвинения артист в очередной публикации в своей ленте выставил на всеобщее обозрение документ, который, по мнению Андрея, должен снять все вопросы и спекуляции. Продюсер подчеркивает, по решению суда, состоявшегося 13 лет назад, он получил права на 27 композиций.

«Других решений суда не было. Позже я продал эти права. Теперь владельцем прав на все эти песни является ООО «Честная музыка». Я и Андрей Гуров заключили с ними договор и, на законных основаниях, поем эти песни», — рассказывает Разин.

Потому потенциальных работодателей «Ласкового мая» продюсер призывает не поддаваться на ложную информацию и не подвергать себя огромным штрафам и уголовной ответственности.

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При этом Андрей Разин напомнил, если эти 27 композиций будут где-то исполняться, пострадают не только сами нерадивые исполнители, но и организаторы концертов. Им грозит административная и уголовная ответственность.