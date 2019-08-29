Нино Нинидзе начала передвигаться с тростью

Неприятное происшествие немного омрачило отдых Нино Нинидзе. Предположительно, актриса подвернула ногу. Да так серьезно, что пришлось обращаться к врачам, чтобы те наложили фиксирующую повязку. Так что теперь звезда вынуждена передвигаться с тростью, потому что наступать на поврежденную ногу ей больно.

Недавно в сторис своего Instagram Нино выложила красноречивое фото, которое, шутя подписала: «Теперь нас трое». На фотографии изображена вытянутая тень Нинидзе и той самой палочки-выручалочки.

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Напомним, начинала отдых актриса вместе с возлюбленным Максимом Виторганом. Все было мило и душевно, пара даже познакомила своих детей. Однако, несколько дней назад Максим был вынужден вернуться домой из-за работы.

Кстати, поклонники актеров до сих пор ждут каких-либо комментариев по поводу своих отношений, но влюбленные до сих пор упорно хранят молчание.