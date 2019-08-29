НОВОСТИ

Нино Нинидзе начала передвигаться с тростью

Актриса получила травму на отдыхе.

Нино Нинидзе начала передвигаться с тростью
НИНО НИНИДЗЕ ОПУБЛИКОВАЛА ОТКРОВЕННЫЙ КАДР/GLOBALLOOKPRESS.COM

Неприятное происшествие немного омрачило отдых Нино Нинидзе. Предположительно, актриса подвернула ногу. Да так серьезно, что пришлось обращаться к врачам, чтобы те наложили фиксирующую повязку. Так что теперь звезда вынуждена передвигаться с тростью, потому что наступать на поврежденную ногу ей больно.

Недавно в сторис своего Instagram Нино выложила красноречивое фото, которое, шутя подписала: «Теперь нас трое». На фотографии изображена вытянутая тень Нинидзе и той самой палочки-выручалочки.

Напомним, начинала отдых актриса вместе с возлюбленным Максимом Виторганом. Все было мило и душевно, пара даже познакомила своих детей. Однако, несколько дней назад Максим был вынужден вернуться домой из-за работы.

Кстати, поклонники актеров до сих пор ждут каких-либо комментариев по поводу своих отношений, но влюбленные до сих пор упорно хранят молчание.

Нино Нинидзе с тростью. Фото
Фото: ninosha13
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган и Нинидзезвездный отдыхМаксим ВиторганНино Нинидзетравма ноги

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нино Нинидзе начала передвигаться с тростью
Интересно?
Поделись с друзьями: