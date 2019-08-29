Орбакайте не стала смотреть в кадр на снимке с братом и сестрой

На фанатской странице Лизы Галкиной в социальной сети Instagram появился новый снимок семейства, почти полного семейства примадонны российской сцены Аллы Пугачевой. На фотографии певица и Максим Галкин стоят в компании все трех детей Аллы Борисовны: Лизы и Гарри Галкиных, а также Кристины Орбакайте со своей семилетней дочкой Клавдией Земцовой.
Снимок подписан просто: «Семья». Комментаторы же обратили внимание на то, что Орбакайте предпочла не смотреть в кадр, она просто опустила голову. Некоторые отмечают, что Кристина в этом кадре получилась «неродной». Зато дочери артистки и бизнесмена Михаила Земцова досталось не меньше комплиментов и слов любви, чем звездным близнецам.
«Красивые, а Лизочка просто супер, но Клавдия умопомрачительная, у нее такая благородная красота, прям голубых кровей. И очень загадочная и обаятельная», — пишет одна из подписчиц.
Напомним, в одном из последних постов, появившихся на странице поклонников, Лиза Галкина появилась с золотым украшением.