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Орбакайте не стала смотреть в кадр на снимке с братом и сестрой

Фотография появился на фанатской странице Лизы Галкиной.

Орбакайте не стала смотреть в кадр на снимке с братом и сестрой
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

На фанатской странице Лизы Галкиной в социальной сети Instagram появился новый снимок семейства, почти полного семейства примадонны российской сцены Аллы Пугачевой. На фотографии певица и Максим Галкин стоят в компании все трех детей Аллы Борисовны: Лизы и Гарри Галкиных, а также Кристины Орбакайте со своей семилетней дочкой Клавдией Земцовой.

Снимок подписан просто: «Семья». Комментаторы же обратили внимание на то, что Орбакайте предпочла не смотреть в кадр, она просто опустила голову. Некоторые отмечают, что Кристина в этом кадре получилась «неродной». Зато дочери артистки и бизнесмена Михаила Земцова досталось не меньше комплиментов и слов любви, чем звездным близнецам.

«Красивые, а Лизочка просто супер, но Клавдия умопомрачительная, у нее такая благородная красота, прям голубых кровей. И очень загадочная и обаятельная», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, в одном из последних постов, появившихся на странице поклонников, Лиза Галкина появилась с золотым украшением.

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Орбакайте не стала смотреть в кадр на снимке с братом и сестрой
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