Впервые за девять месяцев София Ротару выступила в России

Сложная политическая обстановка на Украине заставила звезду советской эстрады Софию Ротару отказаться от выступлений в России. Артистка всерьез и не безосновательно опасалась гнева украинских радикалов.

Но разговора певицы с главным организатором музыкального фестиваля «Новая волна» Игорем Крутым София Ротару изменила свое решение и возобновила гастрольную деятельность в России. Первой площадкой, где появилась артистка впервые за девять месяцев, стала как раз «Новая волна» в Сочи.

По прилету звезды, стало известно, что общаться с прессой певица не будет. Она стала участницей гала-концерта «Вечер премьер», где исполнила свою новую композицию «Вечные небеса» в характерной для артистки манере.

Уже после окончания вечера Ротару все-таки призналась журналистам, что она очень волновалась, но все прошло хорошо, зрители тепло встретили певицу, пишет кр.ru.

Напомним, 7 августа Софии Ротару исполнилось 72 года. Этот не юбилейный день рождения звезда встретила в окружении близких, детей и внуков.