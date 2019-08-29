Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца

У Гогена Солнцева неприятности – после смерти отца двухкомнатную квартиру унаследовал не он, а другой человек. Потому звезда ток-шоу обижен, обозлен и настроено по-боевому. Он намерен в суде защищать свое право на наследство, чтобы претендовать на жилье. А для этого необходимо провести эксгумацию тела родственника, но суд в этом Солнцеву отказал. Сейчас он обжалует это решение.

Если же по его обращению будет отказ и в этот раз, Гоген признался, что готов отправить на кладбище свою жену-пенсионерку, мол, Катя пообещала сама за два часа все сделать. Крайние меры, как отмечает издание «Собеседник», могут быть оправданы, ведь на кону жилье, оцененное примерно в девять миллионов рублей. Но есть еще одно обстоятельство.

«Нам нужно провести независимую экспертизу, потому что вскрытие после смерти отца не делали. Мне кажется, в его организме есть яд или что-то такое, что могло ускорить его смерть. Если суд нам не поможет, за дело возьмется моя бабка», — припугивает кого-то Гоген Солнцев.

В сердцах скандальная звезда отмечает, что его отца вообще надо было похоронить, как собаку за то, что он после смерти оставил сыну столько проблем. Дела с матерью обстоят не лучше. С ней он давно переругался, и ждать упоминания его имени в завещании не стоит. Более того, есть опасения у Солнцева и за свою супругу Екатерину Терешкович, которая тоже «сползать» начинает. Гоген прост жену написать завещание на ее квартиру на него одного, а потом, мол, я с твоей дочерью поделюсь. Терешкович же, по рассказам Солнцева уверенно заявляет, что переживет и свою дочь, и его.

«Я боюсь, что после смерти Кати Полинка, которая вроде сейчас считается моей подружкой, начнет квартирные войны. И опять получится, что я останусь на улице», — рассказывает мужчин.

Кстати, как сообщал портал Teleprogramma.pro, впервые Гоген Солнцев рассказал о том, что у него умер отец, только 30 июля этого года в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Эпатажный шоумен отметил, что узнал об этом спустя год после его кончины.

Напомним, не так давно в семье Солнцева и Терешкович произошли неприятности. Жена Гогена пристрастилась алкоголю, так его пришлось везти супругу в специализированный центр. Теперь же все, якобы, наладилось.