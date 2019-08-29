Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума

Новый роман Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом не обсуждал только ленивый.40-летняя певица и 26-летний саунд-продюсер Егор Глебов, кажется, счастливы, но вот некоторые представители отечественного шоу-бизнеса сильно сомневаются, что все по-настоящему. А вот звезда «Дома-2» Рустам Солнцев пошел пока дальше всех в свих заявлениях. Он уверен, что стезя артистки: не юнцы, а взрослые папики.

По словам Рустама, парню необходим административный ресурс, которого у Ани, а певице – взрослый человек, который будет ее обнимать, целовать и не думать о других. Между тем, встретившись с Глебовым, Лорак увеличила губы, изменила форму и кончик носа, а ее скулы стали более выразительными. Потому Солнцев предостерегает звезду, что она не шла по стопам Баскова, который из-за косметических процедур стал похож на персонажа из детской литературы. Хотя, как предполагает Рустам, Ани «погнали» на пластику житейские проблемы.

«Ани Лорак – женщина трудной судьбы, – вздыхает Рустам. – Я так понимаю, что муж, этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю, что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с ней в жизни происходили», — перечисляет звезда «Дома-2».

При этом Солнцев признается, что масштаб личности Лорак ему непонятен, если он вообще у нее есть. Вполне возможно, что Ани скромная, хорошая женщина – борщ сварить, постирать, мужу массаж сделать, пишет «Собеседник».

Напомним, слышать критику российских селебритис со стороны шоумена не редкость. Он частенько, как катком, проезжается то по поводу их внешности, то по поводу поведения. Так, недавно он критически высказался о певице Светлане Лободе, назвав ее слишком «скучной для хайпа».