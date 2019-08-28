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Меладзе, Шнуров и Сюткин поделились впечатлениями от нового «Голоса»

Наставники провели первые «слепые прослушивания».

Меладзе, Шнуров и Сюткин поделились впечатлениями от нового «Голоса»
КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Широко разрекламированный старт нового сезона музыкального шоу «Голос» уже дал обновленному составу наставников талантливых певцов оценить сезон в целом.
Так, по словам Константина Меладзе, он надеется открыть на проекте новые имена. И по первым участникам прослушиваний понятно, что восьмой сезон будет не хуже предыдущих. Главные же ожидания от проекта композитор связывает с обновившимся составом наставников, сообщает пресс-служба Первого канала.

Кроме того, Меладзе признался, что вообще, ему не нравится, когда участники исполняют его песни, потому что на автора накладывается дополнительная нагрузка. Однако, если композиция исполнена талантливо, то он лично готов дать шанс исполнителю.

А вот Валерий Сюткин, дебютант жюри, отметил дух конкуренции между наставниками – все хотят набрать хорошую команду. Более опытный Сергей Шнуров рассказал, что отобранные им певцы будут исполнять своего рода классику – все, что было до Nirvana.

Напомним, накануне четвертая наставница проекта, Полина Гагарина, призналась своим подписчикам в Instagram, что для нее участие в проекте большое испытание.

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Валерий СюткинГолос-8Константин МеладзеСергей ШнуровСергей Шнуров последние новости

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Меладзе, Шнуров и Сюткин поделились впечатлениями от нового «Голоса»
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